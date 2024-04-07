NASA показало, как будут выглядеть автомобили астронавтов для поездок на Луне (фото)

NASA заявили, что наняли три компании по разработке транспортных средств для передвижения астронавтов на Южном полюсе Луны. Проект планируют реализовать до 2030 года и отправить аппарат вместе с миссией Артемиды V для третьей высадки людей на спутник.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The New York Times .

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По замыслу инженеров, по возвращении астронавтов на Землю, эти транспортные средства смогут самостоятельно управлять как роботизированные исследователи, подобно марсоходам на Марсе.

Возможность самостоятельного управления позволит транспортному средству встретить следующую миссию астронавтов в другом месте.

Сообщается также, что в проект вовлечены компании: Intuitive Machines of Houston, которая в феврале успешно посадила роботизированный космический корабль на Луну, Лунный форпост Голден, Колорадо и Venturi Astrolab из Хоторна, штат Калифорния. Но только одна из трех компаний построит аппарат для NASA.

Космическое бюро требует лунного транспортного средства, которое могло бы двигаться со скоростью до 15 км в час, проезжать десятки километров на одном заряде и позволять астронавтам ездить 8 часов.

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Агентство будет работать с тремя компаниями в течение года, а затем выберет лучший проект. Но для астронавтов Артемиды III, миссии, которая запланирована на 2026 год, аппарат еще не успеют реализовать.

Скорее всего, космический транспорт будет готов для команды астронавтов Артемиды V, это третья запланированная высадка людей на Луну, которая ожидается в 2030 году.

Контракт будет составлять до 4,6 млрд долларов в течение следующих 15 лет - пять лет разработки, а затем десятилетие операций на Луне.

Компании, выбранной для строительства месячного транспортного средства, аппарат останется в собственности, и она сможет сдавать его в аренду другим клиентам, когда он не потребуется NASA.

Так может выглядеть авто для поездок на Луне (фото: NASA)