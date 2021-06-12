У NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи

Тепловізор JunoCam і зоряна камера Stellar Reference Unit зробили фотографії під час прольоту біля гігантського супутника Юпітера.

На чорно-білих знімках добре видно кратери від метеоритних ударів. Окрім того, чітко помітний темний і яскравий рельєф і довгі структурні особливості супутника.

Як розповів дослідник Juno Скотт Болтон, це найближчий підліт з усіх космічних кораблів до цього гігантського місяця за одне покоління.

"Ми збираємося не поспішати, перш ніж робити які-небудь наукові висновки, але до тих пір ми можемо просто захоплюватися цим небесним дивом", - пояснив дослідник.

Фото: місяць в Сонячній системі (nasa.gov)

Використовуючи зелений фільтр, телевізор зафіксував всю сторону покритої водяним льодом космічного місяця. Розширення зображення становить близько 1 кілометра на піксель.

Найближчими днями космічний корабель відправить більше зображень свого прольоту над Ганімедом.