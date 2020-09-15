Венера - це російська планета: в РФ розсмішили заявою

Глава "Роскосмосу" розсмішив заявою (колаж РБК-Україна)

"Роскосмос" подумує над колонізацією Венери

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Венера – це російська планета. Він зазначив, що вже розроблена спільна програма з американцями, а також окрема російська місія на цю планету.

Рогозін розповів у коментарі для російського видання "РИА новини" про нову місію на Венеру. Як зазначив глава "Роскосмосу", на тлі виявлення вченими в атмосфері цієї планети біомаркерів, є підстави припускати, що на ній можна жити.

"У нас в програмі є тема відновлення дослідження Венери – спільно з американцями проєкт "Венера-Д". Ми також розглядаємо й окрему місію на Венеру. Вважаємо, що Венера – це все ж таки російська планета", - заявив Рогозін.

Він додав, що проєкти місій з дослідження Венери включені в програму космічної діяльності РФ на 2021 -2030 роки. Найближча місія запланована на 2027-2029 роки. Вартість місії з боку РФ – 17 мільярдів рублів. Частина американців – така ж. Але "Роскосмос" фінансування поки не отримав.

Проте пізніше директор Інституту космічних досліджень РАН Анатолій Петрукович заявив, що Росія здатна самостійно профінансувати місію на Венеру. Він зазначив, що якщо не буде перевитрат, то до 2030 року місія буде реалізована.

А ось виконавчий директор з перспективних програм і науці "Роскосмосу" Блошенко Олександр засумнівався в тому, що на Венері може існувати життя.

"Виявлення дистанційними астрономічними спостереженнями в атмосфері Венери хімічних речовин, які можна віднести до хімічних маркерів життєдіяльності, не можуть вважатися об'єктивними доказами наявності життя на планеті. Певні наукові дані на цей рахунок сьогодні можуть бути отримані тільки при контактних дослідженнях поверхні та атмосфери Венери", - сказав Блошенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили ознаки життя на Венері.

А також ми розповідали про те, що вчені знайшли ознаки наявності озонового шару над Венерою.