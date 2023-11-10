Нас завтра ждет уникальная зеркальная дата: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Когда зеркальная дата

Важная зеркальная дата наступит уже завтра - 11.11.2023. Число 11 в нумерологии имеет больше значение, так как это сочетание энергии творчества, чувствительности, повышенной интуиции.

Две единицы - символы портала межу мирами, который откроется всего на один день. И эти две парные единицы усиливают его энергию.

В такие дни открываются невероятные возможности, которые дадут толчок к важным изменениям в жизни. Вас ждет баланс между вдохновением и интуицией.

Также имеет значение и сумма чисел: 1+1+1+1=4.

4 - символизирует все ценное материальное, что можно получить за свой труд. Это деньги, материальные блага, идеи. Цель этой цифры - напомнить, что именно мы являемся в ответе за свое достижение благосостояния.

Что можно делать в зеркальную дату

Обращайте внимание на знаки. Вселенная в такие дни может подавать сигналы. Это может быть листик, который приземлится вам в руки, цифры на часах. Запоминайте, о чем вы в такие мгновения подумали, что решили.

Возьмите паузу и прислушайтесь к себе. Закройте глаза, отпустите мысли и прислушайтесь к своему внутреннему "я". Если ваша первая мысль об усталости - сделайте себе выходной 11.11 или посвятите хотя бы часть дня отдыху. Если вы подумали о близких - навестите их, проведите с ними время.

Если вам пришла в голову мысль идея или мысль о проекте - уделите время работе, запишите то, что вам пришло в голову. Если вы застопорились на каком-то месте, именно в этот день вы сможете продвинуться дальше.

Также в этот день будут удачными встречи, новые знакомства, общение, составление планов и целей, поиск ответов на вопросы или решений для сложных задач.

Обязательно:

Прислушивайтесь к себе

Смотрите на символы и знаки

Будьте открыты к новому

Доверьтесь интуиции

Принимайте себя

Обратите внимания на сны, числа и цифры

Совершите что-то хорошее

Наведите порядок - в доме, в шкафах, на рабочем столе, в гаджетах

Что нельзя делать в зеркальную дату

В такой день нельзя никому желать зла, даже на эмоциях случайно или в мыслях. Нельзя ругаться, завидовать, использовать ритуалы для негатива, обзывать других людей, проводить магические или спиритические ритуалы.

Нельзя думать о чем-то плохом - как о себе лично, так и о других людях. Нельзя обижаться, причинять другим боль и страдания.

Как привлечь удачу

В такие дни удачными станут различные ритуалы на привлечение чего-то хорошего в вашу жизнь - любви, перемен, благополучия, достатка. Использовать можно все, что не связано с черной магией.

Для привлечения денег. В 11:11 11 ноября сложите на стол купюры и монеты. Скажите: Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются. Повторите этот ритуал в 23:11 того же дня. Заговоренные деньги носите с собой в кошельке до следующей зеркальной даты.

Для исполнения заветного желания. Напишите свое желание на 11 листочках бумаги. Четко его сформулируйте в настоящем времени (а не в прошлом или будущем) и оно должно касаться только вас лично. Постарайтесь прочувствовать запахи, увидеть момент его исполнения. Сложите листочки в стопку и скажите: Желанию сбыться, быть моей мечте.

Карта желаний. Зеркальная дата - отличный день, чтобы составить собственную карту желаний. Это специальный коллаж, в котором вы картинками и словами прописываете, чего хотите добиться за ближайшие 12 месяцев. Напишите, где и кем вы видите себя через год, что вам необходимо для счастья. Все желания должны быть конкретными и касаться вас напрямую.