Нас штурмує орда: Сенцов звернувся до Зеленського

Олег Сенцов зробив несподівану заяву про те, що єдиний шлях для досягнення миру на Донбасі – це поразка. Він зазначив, що вести переговори з президентом РФ Путіним – неможливо і звернувся до Володимира Зеленського.

Екс-в'язень Кремля Олег Сенцов зазначив, що Україна повинна продовжувати боротьбу і назвав ті кроки Володимира Зеленського, які він підтримує.

"У мене є своя особиста думка, воно в якихось речах не збігається з думкою нашого президента. На мою думку, ми не можемо вести переговори з Путіним. Для нас єдиний шлях досягнення миру на Донбасі – це поразка. Ми повинні здатися і після цього світ на Донбасі настане. Але це буде світ підкореної держави", - сказав Сенцов в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе для "Голосу Америки".

Він зазначив, що єдина альтернатива – це продовжувати боротьбу і лише вистоявши, Україна зможе перемогти орду.

"Не здаватися. Ми не можемо перемогти Путіна об'єктивно військовим шляхом. Ми не можемо його перебити економічно. Він має більше ресурсів, але можемо просто не здатися, вистояти в цьому протистоянні. Я завжди порівнюю Україну з фортецею, на якій ми стоїмо, а нас штурмує орда, і потрібно тільки вистояти. Ми не можемо спуститися вниз, цю орду перебити – їх дуже велика кількість, тільки вистояти", - сказав екс-в'язень Кремля.

Сенцов підтримав кроки Зеленського з приводу припинення вогню і звільнення полонених. Він зазначив, що не вірить у те, що Путін дасть інтегрувати Донбас.

Крім того, він сказав, що Зеленський сам знає, як усе має бути.

"Він - доросла людина, керівник нашої країни, знає, що робити, нехай робить. Я не даю порад. У нього є радники, у нього своя голова на плечах. Він розуміє, як має бути", - резюмував Сенцов.