Про нас просто забули: мама трійнят кілька років бореться з несправедливістю

Молода жінка з Вінниці, що у грудні 2017 року стала щасливою мамою трійнят, невпинно бореться за свої права. Марина Попова разом з чоловіком і дітьми живе в орендованій квартирі, а держава не поспішає виділяти їм власне житло, належне за законом України.

Мама трьох чарівних дівчат опублікувала в Instagram емоційний пост про несправедливість і труднощі, через які доводиться проходити багатодітній сім'ї, в якій працює тільки тато.

Так, відповідно до "Житлового кодексу України", жінка, що народила відразу трьох і більше дітей, має право на позачергове надання житла. Але, як виявилося, в реальності все виявилося зовсім не так райдужно.

Житловий кодекс України (скрін: zakon.rada.gov.ua)

Дівчина пише, що неодноразово зверталася в різні інстанції, але їй відповідали, що житла немає.

"Через місяць, два, я почала писати звернення в мерію, про отримання квартири, але відповідь була, що немає. Пішла далі писати... В адміністрацію президента, міністерство оборони, кабінет міністрів, обласну адміністрацію, депутатам, прем'єр-міністру. Але відповідь - немає", - скаржиться Марина.

Мама трійні з Вінниці бореться за отримання квартири для сім'ї (фото: instagram.com/marishaua_)

Родині запропонували взяти в кредит житло за програмою для молодих сімей. Вони погодилися, але потім виявилося, що програма не фінансується.

"У підсумку по сьогоднішній день, я пишу, пишу звернення у всі організації і все в пусту, мені навіть не відповідають в деяких", - пише мама трійнят.