У нас тут навіть поліція за Росію: деталі мовного скандалу в Бердянську

У Бердянську, в курортній зоні, вибухнув страшний скандал між відпочиваючимичерез українську мову. Подробиці інциденту розповіла Яся Гармаш на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Киянка Яся Гармаш разом зі своїм чоловіком В'ячеславом Гармашем, відомим українським телеведучим, ведучим програми "У пошуках істини", і зі своїм маленьким сином, гуляла вздовж морського узбережжя. В одному місці вони натрапили на купу каміння і попросили у місцевих жителів дозволу пройти через територію приватного готелю.

Проте люди на території готелю розлютилися, як тільки почули українську мову. Їм відповіли нецензурно і пройти по території готелю не дозволили.

Відео: YouTube/Оксана Сабардина

Тоді кияни нагадали про те, що згідно із законом 50-метрова зона біля пляжу – це спільна територія, а готель знаходиться прямо на ній. На що люди за парканом відповіли Ясі Гармаш, що українські закони тут не діють, так як всі за Росію, в тому числі і поліція.

"Викликай, хохліца, вони тут теж за Росію, і це ти підеш в мавпятник", - відповіли дівчині у відповідь на те, що вона зараз викличе поліцію.

Яся Гармаш зазначила, що після відвідування Бердянська у неї залишилися страшні враження, хоча серед місцевого населення вона зустріла і тих, які люблять і поважають свою культуру.

Скріншот поста Ясі Гармаш (zp.depo.ua)

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