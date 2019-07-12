Розмалювали в кольори веселки: у мережі побачили натяк на ЛГБТ в школі під Львовом

У мережі скандал через новий дизайн школи на Львівщині
Школу у селі Жовтанці Кам'янка-Бузького району Львівської області розмалювали у кольори веселки. Директор ЗОСШ Жанна Анкушина-Король виклала у Facebook знімок, на якому панелі на сходах розмальовані у сім кольорів веселки. Однак окрім захоплення від креативності, у цьому побачили натяк на ЛГБТ-спільноту.
Зазначимо, що в кольори веселки розмальована також і сама школа - на стіні створено "веселковий" мурал.
"Як змінити коричневі совкові панелі "дешево і сердито"? Ми придумали - ось так. Дешево і Весело! Веселкова тема - у тренді! Не перестаю дякувати нашим технічним працівникам", - написала директор.
Школу під Львовом розмалювали у кольори веселки (скрін: facebook.com)
Дехто з користувачів мережі побачив в цьому натяк на ЛГБТ-спільноту, втім не всі згодні з цим.
Школу під Львовом розмалювали у кольори веселки (скрін: facebook.com)
До слова, директора харківської школи №67 Олену Лисичкину звинуватили в тому, що вона споює алкоголем неповнолітніх.
Також ми писали про те, що під час випускного в одній зі шкіл Житомира вибухнув скандал через те, що "почесні гості" - депутати і чиновники, запрошені на шкільне свято, сиділи на приготованій для них спеціальній лавці. При цьому діти і літні люди були змушені стояти на спеці на своїх двох.