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Розмалювали в кольори веселки: у мережі побачили натяк на ЛГБТ в школі під Львовом

STYLERЖиття    12.07.2019 - 22:58
Розмалювали в кольори веселки: у мережі побачили натяк на ЛГБТ в школі під Львовом
Школу під Львовом розмалювали у кольори веселки (колаж: РБК-Україна)

У мережі скандал через новий дизайн школи на Львівщині

Школу у селі Жовтанці Кам'янка-Бузького району Львівської області розмалювали у кольори веселки. Директор ЗОСШ Жанна Анкушина-Король виклала у Facebook знімок, на якому панелі на сходах розмальовані у сім кольорів веселки. Однак окрім захоплення від креативності, у цьому побачили натяк на ЛГБТ-спільноту.

Зазначимо, що в кольори веселки розмальована також і сама школа - на стіні створено "веселковий" мурал.

Розмалювали в кольори веселки: у мережі побачили натяк на ЛГБТ в школі під Львовом

"Як змінити коричневі совкові панелі "дешево і сердито"? Ми придумали - ось так. Дешево і Весело! Веселкова тема - у тренді! Не перестаю дякувати нашим технічним працівникам", - написала директор.

Розмалювали в кольори веселки: у мережі побачили натяк на ЛГБТ в школі під Львовом

Школу під Львовом розмалювали у кольори веселки (скрін: facebook.com)

Дехто з користувачів мережі побачив в цьому натяк на ЛГБТ-спільноту, втім не всі згодні з цим.

  • "Веселкові" ЛГБТ-кольори "в тренді"? В школі? Це жах, а не зміна совкових панелей.
  • Це веселкові кольори! Ніякого відношення до ЛГБТ не мають. Спочатку подивіться, а потім критикуйте!
  • Хто яке бачення має. Я просто побачила гарні панелі, веселі. Уява у вас ого-го!

Розмалювали в кольори веселки: у мережі побачили натяк на ЛГБТ в школі під Львовом

Школу під Львовом розмалювали у кольори веселки (скрін: facebook.com)

До слова, директора харківської школи №67 Олену Лисичкину звинуватили в тому, що вона споює алкоголем неповнолітніх.

Також ми писали про те, що під час випускного в одній зі шкіл Житомира вибухнув скандал через те, що "почесні гості" - депутати і чиновники, запрошені на шкільне свято, сиділи на приготованій для них спеціальній лавці. При цьому діти і літні люди були змушені стояти на спеці на своїх двох.

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