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Ведучого Орла і Решки, який втратив у Маріуполі маму, звинуватили у зраді

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Маріуполь, Середа 11 травня 2022 19:15
Ведучого Орла і Решки, який втратив у Маріуполі маму, звинуватили у зраді Фото: Андрій Бедняков (instagram.com/biedniakov)
Автор: Світлана Мащенко

Уродженця Маріуполя, телеведучого Андрія Беднякова, звинуватили в тому, що він зрадив своє рідне місто.

Про це зірка "Орла і Решки" розповів в Instagram.

"Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карл! "Зрадник", "через 50 років приїдеш і то, якщо пробачимо" (писали люди з Росії)", - написав Бєдняков.

Він попросив запам'ятати, що він - українець. І іншої Батьківщини у нього немає і не може бути.

"А ті, хто зрадив країну і переметнувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники - ви! І за гроші Батьківщину не купиш", - додав він.

Бєдняков заявив, що в Маріуполь українці обов'язково повернуться. І в інші міста теж.

"Ми впевнені в цьому. І в цьому наша сила", - резюмував Бєдняков.

Нагадаємо, що у телеведучого в Маріуполі під час війни померла мама.

Також ми писали, що автор Орла і Решки показав, як виглядає його будинок у Бучі після окупантів.

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Орел и Решка Андрей Бедняков
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