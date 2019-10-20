Нас і так багато всього роз'єднує: MARUV різко висловилася про Євробачення та війну

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV висловила свої міркування щодо правил Нацвідбору

MARUV, яка минулого року пройшла Нацвідбір, розповіла, що відтепер конкурс буде проходити за новими правилами, які виконавиці зовсім не імпонують. Про це співачка розповіла виданню "КП в Україні".

Відтепер учасником Нацвідбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території Росії з 2014 року, не планує і не анонсує концерти під час конкурсу і до фіналу "Євробачення", а також не в'їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України. Якщо ж за артистом такі "гріхи" числяться, організатори можуть дискваліфікувати його без докорів совісті.

Саме з цієї причини в минулому році MARUV не вдалося виграти конкурс. І, незважаючи на те, що артистка була готова відмовитися від гастролей в РФ, договір з НОТУ вона так і не підписала. Співачка вважає, що творчість повинна стояти вище над усе, воно не терпить жодних обмежень.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

За словами артистки, дані обмеження є поганими для самого конкурсу, для розвитку музики і в цілому для творчої особистості. До того ж, спочатку конкурс створили, щоб об'єднати країни і людей після Другої світової війни.

"Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз'єднує: мови, колір шкіри, віра або політичні погляди, музика залишилася єдиною екологічною силою, яка нас об'єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати та обіс...ти. Сумно", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, що MARUV постала перед шанувальниками в образі гарячої поліцейської. Разом зі своїм танцювальним гьорлз-бендом вона влаштувала спекотні танці на сцені.