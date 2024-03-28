"Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись". Новая песня Хлывнюка вызывает мурашки по коже (видео)

Группа Бумбокс во главе с Андреем Хлывнюком представила долгожданную новую песню "Фіртка" и видео на нее. Она звучит не так, как предыдущие работы музыкантов. Однако такая же - мощная, сильная и полная эмоций.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал группы рассказывает больше о свежем треке культовой команды.
Новый трек Бумбокс - это, по словам Хлывнюка, "американская музыка, сыгранная украинцами и записанная немцами".
Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)
Андрей говорит, что за два дня работы в берлинской студии Trixx группа записала, "возможно, самую необычную из своих песен". Так, почти кантри в начале сменяется мощным роком, в который вплетены скрейчи и семплы диджея Валика.
Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)
Хлывнюк добавляет, что "Фіртка" - песня без всякого подтекста, а "просто песня о любви, с ангелами, чертами, блюзом и фанком". То есть со всеми составляющими, на которых должен быть построен настоящий рок-хит.
Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)
Режиссером клипа стал побратим Хлывнюка по подразделению Патрульной полиции "Софія" Стас Гуренко, который до этого снимал видео "Ангела", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" и другие. Он сделал это в промежутках между боевой работой и гастролями.
Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)
"Невероятное ощущение: мы ставим свет, я работаю за камерой, все вокруг смеются… Потом затемнение и мы выписываем штрафы оккупантам", - комментирует он.
Я запишу прості слова,
Прості слова: любов жива!
Якщо своєї вже нема - мою візьми.
Питаєш, скільки зазвичай все це трива,
Це все трива,
Допоки вигорять зірки і навпаки,
Ось скільки.
Кохайся щосили,
Попереду шквали,
Самотні вокзали,
Сніг сірий,
Лід талий,
Попсові хіти,
З тобою на крилах,
Фанк янголи грали,
Відколи лишила,
Блюз грають чорти.
Залиш мені фіртку,
В цій хвилі, в цій брилі між нами,
На південний захід,
Від пекла, де тепло й безпечно,
Це все недоречно, не вчасно,
Та ти, як цунамі,
Прийшла й розірвала,
Розмила моє узбережжя,
Нас мама не вчила,
як бігти тікати й ховатись,
Коли на очах все згортає, злітає з котушок,
Приходь не барись,
Вчи мене цілуватись,
Але без міліції і без тітушок.
Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)
Под видео тысячи украинцев, комментируя "Фіртку", признаются: песня поразила их глубиной и мощью.
Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)
Добавим, что 3 апреля Бумбокс в Ванкувере сыграют первый концерт в рамках North American Дронотур 2024.
Донаты и доходы от продажи билетов и мерча пойдут на закупку снаряжения и БПЛА для Сил Обороны Украины.
Поддержать ВСУ можно также, перечислив средства в Фонд Андрея Хливнюка, который занимается гуманитарными миссиями, а также "крыльями/глазами для нашей защиты".
Напомним, ранее мы рассказывали, как отреагировал Хлывнюк, когда любовница Путина спела песню "Бумбокса" для российских курсантов.
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