"Нас консьержка увидела". Квиткова прокомментировала слухи о романе с основателем "Трухи"

Недавно в сети появились слухи о том, что блогерша-миллионница Даша Квиткова закрутила роман с Максимом Лавриненко , основателем Telegram-канала "Труха". Звезда решила расставить все точки над "i", ответив, правда это или очередные выдумки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий инфлюэнсерши для программы "Тур звездами" от Люкс ФМ .

Есть ли у Даши Квитковой роман с основателем "Трухи"

По словам блогерши, она никогда даже не виделась с Лавриненко.

"Я никогда не встречала этого мужчину, даже не знаю. Там где-то сказали, что нас консьержка увидела вместе, но у меня в подъезде двое охранников мужчин, поэтому кто там нас увидел - не знаю"", - призналась Даша.

Также она отметила, что с юмором относится к подобным сплетням, и сердце ее сейчас свободно.

К слову, в одном из своих интервью Квиткова рассказывала, что среди публичных мужчин ей нравится Игорь Лаченков и Женя Янович. С последним инфлюенсерка даже договаривалась сходить на кофе.

Их свидание, говорит знаменитость, таки состоялось.

"Мы сходили на кофе. Мне кажется, это был завтрак. Мы просто классно посидели, поговорили, посмеялись, что-то обсудили, да и разъехались себе. Я не скажу, что это было свидание, просто классно встретились. Женька классный парень, но мое сердце свободно", - подытожила Квиткова.

Напомним, слухи о том, что блогерша закрутила роман с основателем Telegram-канала "Трухи", начал распространять обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов.

По словам блогера-сплетника, ему написал инсайдер, которой неоднократно видел Дашу с Максимом вместе в одном из столичных ЖК.