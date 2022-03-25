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У нас немає електрики та інтернету, нам потрібно радіо. Жителі Бучі розповіли про єдине джерело інформації

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Буча, Київська область, П'ятниця 25 березня 2022 16:51
У нас немає електрики та інтернету, нам потрібно радіо. Жителі Бучі розповіли про єдине джерело інформації Фото: жителі Бучі азвалі єдине джерело інформації (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Жителі Бучі та інших міст Київської області розповіли, що єдиним засобом отримання інформації для них стало звичайне радіо.

Один з тих, хто вижив і зміг самостійно вибратися з Бучі, розповів для Styler деякі деталі про інформаційний вакуум, в якому опинилися жителі області. Публікуємо нижче текст звернення.

Змініть формат радіо!

Перш за все, що хочуть знати люди, які опинилися в окупованих населених пунктах, це розклад роботи гуманітарних коридорів. Але де вони можуть отримати цю інформацію?

Багато де банально немає електрики. А там, де вона навіть є, не завжди працює телебачення, Інтернет і просто мобільний зв'язок.

Крім того, частина жителів залишилася без мобільних телефонів та іншої техніки. А ті, у кого ще вони залишилися - можливості їх зарядити найчастіше немає.

Окупанти ретельно виводять з ладу ретрансляційні вежі, та й без того покриття не було повним.

А ось радіоприймачі є майже в кожному будинку: вони вмонтовані в годинник (і тоді живлення можливе від батарейок), ті ж телефони або просто залишилися від батьків. Але що людина почує в ефірі?

Національний телемарафон. А це думки експертів, цитати політиків, іноді пряма мова простих людей. А що їм потрібно?

Ще раз, перш за все, повна, детальна інформація про гуманітарні коридори та конвої, щоб можна було вийти до своїх. В який час через які населені пункти можна приєднатися на власному транспорті або підсісти в автобус і т. п.

Боронь боже намагатися зробити це не у відведений час і не тією дорогою! Людей просто вбивають, таких прикладів занадто багато. Щобільше, росіяни часто обстрілюють і офіційні конвої. Тому потрібно бути особливо обережними.

Друге, що люди хочуть знати - простий прогноз погоди.

І третє - новини. Коротко, стисло, хоча б кожні пів години. У слухачів може не бути живлення, тому що батарейки або акумулятори сідають, або часу, тому що поруч ходять окупанти.

Звертаємося від імені тих, кому вдалося вийти на контрольовану Україною територію – змініть сітку радіомовлення. Зробіть радіо інформативним, а не емоційним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали п'ять історій жителів Бучі, які змогли вибратися з-під обстрілів.

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