У нас нет электрики и интернета, нам нужно радио. Жители Бучи рассказали о единственном источнике информации
Жители Бучи и других городов Киевской области рассказали, что единственным средством получения информации для них стало обычное радио.
Один из тех, кто выжил и смог самостоятельно выбраться из Бучи, рассказал для Styler некоторые детали об информационном вакууме, в котором оказались жители области. Публикуем ниже текст обращения.
Смените формат радио!
Прежде всего, что хотят знать люди, оказавшиеся в оккупированных населенных пунктах, это расписание работы гуманитарных коридоров. Но где они могут получить эту информацию?
Много где банально нет электричества. А там, где оно даже есть, не всегда работает телевидение, интернет и просто мобильная связь.
Кроме того, часть жителей осталась без мобильных телефонов и другой техники. А те, у кого еще они остались - возможности их зарядить чаще всего нет.
Оккупанты тщательно выводят из строя ретрансляционные башни, да и без того покрытие не было полным.
А вот радиоприемники есть почти в каждом доме: они вмонтированы в часы (и тогда питание возможно от батареек), те же телефоны или просто остались от родителей. Но что человек услышит в эфире?
Национальный телемарафон. А это мнения экспертов, цитаты политиков, иногда прямой язык простых людей. А что им нужно?
Еще раз, прежде всего, полная, подробная информация о гуманитарных коридорах и конвоях, чтобы можно было выйти к своим. В какое время через какие населенные пункты можно ли присоединиться на собственном транспорте или подсесть в автобус и т.п.
Упаси бог пытаться сделать это не в отведенное время и не той дорогой! Людей просто убивают, таких примеров слишком много. Более того, россияне часто обстреливают и официальные конвои. Поэтому нужно быть особенно осторожными.
Второе, что люди хотят знать – простой прогноз погоды.
И третье - новости. Коротко, сжато, хотя бы каждые полчаса. У слушателей может не быть питания, потому что батарейки или аккумуляторы садятся, или времени, потому что рядом ходят оккупанты.
Обращаемся от имени тех, кому удалось выйти на контролируемую Украиной территорию – смените сетку радиовещания. Сделайте радио информативным, а не эмоциональным.
Напомним, ранее мы рассказывали пять историй жителей Бучи, которые смогли выбраться из-под обстрелов.
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