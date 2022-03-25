У нас нет электрики и интернета, нам нужно радио. Жители Бучи рассказали о единственном источнике информации

Жители Бучи и других городов Киевской области рассказали, что единственным средством получения информации для них стало обычное радио.

Один из тех, кто выжил и смог самостоятельно выбраться из Бучи, рассказал для Styler некоторые детали об информационном вакууме, в котором оказались жители области. Публикуем ниже текст обращения.

Смените формат радио!

Прежде всего, что хотят знать люди, оказавшиеся в оккупированных населенных пунктах, это расписание работы гуманитарных коридоров. Но где они могут получить эту информацию?

Много где банально нет электричества. А там, где оно даже есть, не всегда работает телевидение, интернет и просто мобильная связь.

Кроме того, часть жителей осталась без мобильных телефонов и другой техники. А те, у кого еще они остались - возможности их зарядить чаще всего нет.

Оккупанты тщательно выводят из строя ретрансляционные башни, да и без того покрытие не было полным.

А вот радиоприемники есть почти в каждом доме: они вмонтированы в часы (и тогда питание возможно от батареек), те же телефоны или просто остались от родителей. Но что человек услышит в эфире?

Национальный телемарафон. А это мнения экспертов, цитаты политиков, иногда прямой язык простых людей. А что им нужно?

Еще раз, прежде всего, полная, подробная информация о гуманитарных коридорах и конвоях, чтобы можно было выйти к своим. В какое время через какие населенные пункты можно ли присоединиться на собственном транспорте или подсесть в автобус и т.п.

Упаси бог пытаться сделать это не в отведенное время и не той дорогой! Людей просто убивают, таких примеров слишком много. Более того, россияне часто обстреливают и официальные конвои. Поэтому нужно быть особенно осторожными.

Второе, что люди хотят знать – простой прогноз погоды.

И третье - новости. Коротко, сжато, хотя бы каждые полчаса. У слушателей может не быть питания, потому что батарейки или аккумуляторы садятся, или времени, потому что рядом ходят оккупанты.

Обращаемся от имени тех, кому удалось выйти на контролируемую Украиной территорию – смените сетку радиовещания. Сделайте радио информативным, а не эмоциональным.