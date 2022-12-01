Нас все время обманывали. Сколько на самом деле воды нужно выпивать за день?

Почему восемь стаканов воды - это на самом деле не польза?

В ходе разговора журналистов BBC с профессором Джоном Спикменом выяснилось, что два литра воды в день - не аксиома для всех людей.

"Начальное измерение дневной потребности в два литра - это результат небольшой ошибки. Вода, которую мы должны пить - это разница между общей дневной потребностью и тем, что мы получаем с едой", - говорит профессор.

Во время эксперимента людей спрашивали, сколько они едят. Эти данные использовали для того, чтобы измерить количество получаемой с пищей жидкости. Но здесь есть одна проблема.

"Однако люди обычно говорят, что едят меньше, чем в реальности, и поэтому в расчете ошибка, а количество воды, которую нужно пить, переоценивается", - пояснил Спикмен.

Если выпивать сверхурочное количество воды в день, то можно получить избыток жидкости в организме. Это спровоцирует появление отеков, а также придаст работе пото- и мочевыделительным системам.

Не всем нужно выпивать два литра воды (фото: Freepik)

Так сколько воды пить?

В результате исследований с использованием современного оборудования удалось выяснить, что на количество требуемой воды влияет расход энергии в теле. Именно этот фактор определяет оборот воды.

Самый высокий он у мужчин в возрасте 20-35 лет: за день они теряют в среднем 4,2 литра воды. С возрастом этот объем падает. В случае с женщинами в возрасте 20-40 лет речь идет о 3,3 литрах воды в день.

"Однако, если ваш организм в день теряет 4,2 литра воды, это не значит, что вам нужно выпить такое же количество", - отметил профессор Спикмен. Ведь большую часть вы получите с едой.

Вычислить свою дневную норму воды можно самостоятельно по простой формуле. Доказано, что здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела.

То есть если ваш вес составляет 52 килограмма, умножьте это число на 35 и получите количество воды, которое выпивать ежедневно.