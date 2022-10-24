Нас Бог завернул: Могилевская чуть не попала под обстрел

По словам артистки, она вместе с командой ехала в Кировоградскую область 22 октября на концерт. И по дороге, уже в Черкасской области прозвучала воздушная тревога - была атака ракет и дронов.

От удара с воздуха их уберегла чистая случайность - они заехали по дороге на заправку буквально за несколько минут до удара.

"Дорога была нелегкой. Мы едва не попали под обстрел. Спасибо Богу, что отвел нас от беды… Мы проезжали Смелу вчера буквально через 5 минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, то попали бы в самый эпицентр взрыва. Мы должны были ехать как раз по окружной. То есть, нас Господь Бог завернул", - рассказала Наталья Могилевская.

Стоит отметить, что это уже не первый раз певица попадает под воздушную атаку со стороны России.