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Нас Бог завернул: Могилевская чуть не попала под обстрел

Фото: Наталья Могилевская (instagram com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила, что едва не попала под обстрел в Черкасской области. Вместе с командой она ехала в Александрию, где был запланирован концерт.

Детали Могилевская сообщила на своей странице в Instagram.

По словам артистки, она вместе с командой ехала в Кировоградскую область 22 октября на концерт. И по дороге, уже в Черкасской области прозвучала воздушная тревога - была атака ракет и дронов.

От удара с воздуха их уберегла чистая случайность - они заехали по дороге на заправку буквально за несколько минут до удара.

"Дорога была нелегкой. Мы едва не попали под обстрел. Спасибо Богу, что отвел нас от беды… Мы проезжали Смелу вчера буквально через 5 минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, то попали бы в самый эпицентр взрыва. Мы должны были ехать как раз по окружной. То есть, нас Господь Бог завернул", - рассказала Наталья Могилевская.

Стоит отметить, что это уже не первый раз певица попадает под воздушную атаку со стороны России.

Ранее мы сообщали о том, что Наталья Могилевская вместе с соседями пыталась сбить дрон-камикадзе, который летал над ее домом.

А также мы рассказывали о том, что 22 октября российские оккупанты нанесли удары по нескольким областям Украины.

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Наталья Могилевская