Родился в Луганске. "Укрзализныця" обновила знаменитый поезд (фото)

Как выглядит отремонтированный электропоезд

"Выпускаем уже 12-й капитально отремонтированный электропоезд с начала года: рожденный в Луганске, модернизированный на КЭВРЗ! Это уже второй поезд постоянного тока серии ЭПЛ2Т, модернизированный для Приднепровской железной дороги. Еще 2 поезда серии ЭПЛ выйдут с завода до конца года", - говорится в уведомлении.

Поезд оснащен пандусами, имеет место для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты.

Также в нем оборудована навигация шрифтом Брайля, есть места для велосипедов, а еще - порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Отметим, что этот электропоезд уже 24-й, выпущенный с начала полномасштабного вторжения.

"Уже сегодня он отправляется в Днепр, где в декабре вместе со своим поездом-близнецом станет на первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Также в УЗ отметили, что больше деталей предоставят перед запуском проекта.

Вот так выглядит отремонтированный электропоезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

История поезда ЭПЛ2Т

Украинский электропоезд постоянного тока ЭПЛ2т выпускался в 2000-2008 годах на Луганском тепловозостроительном заводе. Всего произвели 35 таких поездов.

Скорость ЭПЛ2т составляет 130 км/ч. В зависимости от модификации поезд может иметь 6-12 вагонов. Пассажирский вагон вмещает 118 человек. Также у него есть прицепные и моторные вагоны.

Электропоезд эксплуатируется только в Украине: Львовской, Приднепровской и Донецкой железных дорогах.