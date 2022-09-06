"Народні Байрактари" отримали власні імена і стають на бойове чергування (відео)

На цих БПЛА також нанесені візерунки "під вишиванку". Крім того, на бортах безпілотники мають наклейки зі словами "Народний Байрактар".

Ударні дрони отримали імена "Ковінька", "Халепа" та "Трясця".

Як зазначив Притула, відео бойової роботи цих безпілотників будуть спеціально марковані в повідомленнях в соцмережах, згідно з домовленостями з Міноборони.

Волонтер також оголосив про закінчення цієї приголомшливої історії зі збору українців на купівлю "Байрактарів", необхідних для фронту.

"Хтось міг би сказати, що сьогодні у нашому гучному проекті поставлено крапку. Ми здійснили те, про що мріяли! Ми отримали те, чого так потребує наше Військо. Але насправді, все тільки починається… насамперед, для наших ворогів. І їм це не сподобається! "Народні Байрактари" стають на бойове чергування!" - йдеться в публікації.

Притула також тепло подякував усім причетним до масштабного збору на ударні безпілотники для захисників України.

Відео: ось як виглядають "Народні Байрактари" Ковінька, Халепа і Трясця