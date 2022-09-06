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"Народні Байрактари" отримали власні імена і стають на бойове чергування (відео)

Фото: Сергій Притула показав "Народні Байрактари" (t.me/serhiyprytula)
Автор: Володимир Костирін

Доставлені в Україну "Народні Байрактари" - три ударні оперативно-тактичні безпілотники, на покупку яких українці зібрали 600 млн гривень, але турецька компанія виробник в результаті передала безплатно - отримали власні назви.

Про це 6 вересня повідомив волонтер і шоумен Сергій Притула у своєму Facebook.

На цих БПЛА також нанесені візерунки "під вишиванку". Крім того, на бортах безпілотники мають наклейки зі словами "Народний Байрактар".

Ударні дрони отримали імена "Ковінька", "Халепа" та "Трясця".

Як зазначив Притула, відео бойової роботи цих безпілотників будуть спеціально марковані в повідомленнях в соцмережах, згідно з домовленостями з Міноборони.

Волонтер також оголосив про закінчення цієї приголомшливої історії зі збору українців на купівлю "Байрактарів", необхідних для фронту.

"Хтось міг би сказати, що сьогодні у нашому гучному проекті поставлено крапку. Ми здійснили те, про що мріяли! Ми отримали те, чого так потребує наше Військо. Але насправді, все тільки починається… насамперед, для наших ворогів. І їм це не сподобається! "Народні Байрактари" стають на бойове чергування!" - йдеться в публікації.

Притула також тепло подякував усім причетним до масштабного збору на ударні безпілотники для захисників України.

Відео: ось як виглядають "Народні Байрактари" Ковінька, Халепа і Трясця

Нагадаємо, що за кошти, які українці передали до Фонду Сергія Притули в рамках проекту "Народний Байрактар", в результаті був куплений супутник компанії ICEYE. А турецькі БПЛА були передані компанією-виробник "Baykar Makina" нашій країні безплатно.

Також ми писали про те, що в Україні можуть запустити завод з виробництва ударних БПЛА "Байрактар" вже наприкінці 2023 року.

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Сергій ПритулаЗбройні сили УкраїниБайрактар