"Народный" способ спасения комнатных растений: добавьте всего 1 таблетку
Домашние вазоны поблагодарят вас, если вы используете простое аптечное средство для опрыскивания листьев. Оно особенно эффективно в тех случаях, если цветы чувствуют себя не слишком хорошо.
Об этом пишет Telegram Квіти і рослини.
Речь идет об обычном аспирине
Аспирин, или Ацетилсалициловая кислота, продается в каждой аптеке по доступной цене.
Ее можно использовать как народное средство для оживления, стимулирования роста и образования бутонов у комнатных цветов.
Эффективен он может быть при следующих состояниях:
- Если опадают листья.
- Не желают образовываться новые бутоны.
- Внешний вид вазона стал заметно хуже.
- После стрессовой ситуации, то есть пересадки или перенесенного заболевания.
- Для противогрибковой терапии.
Как применять аспирин
Возьмите 1 таблетку аспирина на литр отстоявшейся воды комнатной температуры. Растворите лекарство в воде, чтобы приготовить опрыскивание листьев и цветов. Такая обработка повышает иммунитет всех растений.
Обработку можно проводить 1 раз в 2-3 месяца. Но большинство цветоводов отмечают, что выполняют данную процедуру по мере необходимости, то есть не регулярно, а когда растение в этом нуждается.
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