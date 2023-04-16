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"Народный" способ спасения комнатных растений: добавьте всего 1 таблетку

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Воскресенье 16 апреля 2023 16:55
"Народный" способ спасения комнатных растений: добавьте всего 1 таблетку Как помочь цветам с помощью аптечного средства (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Домашние вазоны поблагодарят вас, если вы используете простое аптечное средство для опрыскивания листьев. Оно особенно эффективно в тех случаях, если цветы чувствуют себя не слишком хорошо.

Об этом пишет Telegram Квіти і рослини.

Речь идет об обычном аспирине

Аспирин, или Ацетилсалициловая кислота, продается в каждой аптеке по доступной цене.

Ее можно использовать как народное средство для оживления, стимулирования роста и образования бутонов у комнатных цветов.

Эффективен он может быть при следующих состояниях:

  • Если опадают листья.
  • Не желают образовываться новые бутоны.
  • Внешний вид вазона стал заметно хуже.
  • После стрессовой ситуации, то есть пересадки или перенесенного заболевания.
  • Для противогрибковой терапии.

Как применять аспирин

Возьмите 1 таблетку аспирина на литр отстоявшейся воды комнатной температуры. Растворите лекарство в воде, чтобы приготовить опрыскивание листьев и цветов. Такая обработка повышает иммунитет всех растений.

Обработку можно проводить 1 раз в 2-3 месяца. Но большинство цветоводов отмечают, что выполняют данную процедуру по мере необходимости, то есть не регулярно, а когда растение в этом нуждается.

Раньше мы писали, как заставить орхидею цвести почти непрерывно.

Кроме того читайте о бабушкином методе для цветения комнатных растений.

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Рослини цветы сад и огород