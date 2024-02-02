Народный синоптик дал прогноз на февраль: когда будет сильное потепление до +20

Каким будет февраль в Украине

Синоптик сообщил, что в последний месяц календарной зимы на территории Украины характеризуется постепенным повышением температурного фона. Довольно часто во второй половине месяца среднесуточные температуры стабильно превышают 0 градусов.

Но не стоит забывать, что нередко случаются вторжение арктического морозного воздуха, метели, штормовые ветры и локальные грозы. Обычно этот месяц неустойчив, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

Однако сейчас сохраняется теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане.

Кибальчич отметил, что как показывает метод аналогов, при явно выраженной положительной фазе этого колебания, в Восточной Европе февраль обычно теплее нормы. К примеру, это хорошо было заметно в 1998 и 2016 годах.

Так, в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях.

"В начале месяца в Одесской области и в Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни", - сообщил эксперт.

Несколько прохладнее будет в восточной части, в северных областях и на Полесье. Впрочем, температурный фон за месяц по стране в среднем будет колебаться в пределах 2 мороза - 4 тепла, что примерно на 2 -5 выше климатической нормы.

"При этом в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов", - резюмировал синоптик.