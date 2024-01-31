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Украинские полярники показали, как выглядит лето в Антарктике: яркие фото

Среда 31 января 2024 13:43
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Украинские полярники показали, как выглядит лето в Антарктике: яркие фото Фото: Лето в Антарктике (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Антарктика ассоциируется со снегом и льдом, морозом и сосульками. Но сейчас там лето с плюсовыми температурами, поэтому начинает пробиваться арктическая растительность.

Как выглядит теплое время года в Антарктике, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра.

В настоящее время температура воздуха в Антарктике колеблется около 0℃. Этим летом максимальное тепло было 3 января – температура достигла 5℃. Холоднее всего было 12 января – температура опустилась до -1,2℃.

Полярники отмечают, что в такую погоду снега тают, а Антарктика приобретает зеленый цвет, потому что из-под белого покрова появляется уникальная антарктическая растительность.

"Среди местной флоры – два вида сосудистых растений. Это луговик антарктический и колобантус кито. Луговик является родственником нашего овса, а колобантус принадлежит к семейству гвоздичных. Кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников", – отмечают ученые.

Украинские полярники исследуют, как на антарктическую растительность влияет изменение климата. Для этого ведут учет кустиков и их распространения.

"Разрастаться антарктическим растениям, кроме изменения климата, помогают пингвины. Ведь именно они щедро "удобряют" скалы и узкие участки почв, делая их пригодными для дальнейшего озеленения", – добавляют специалисты.

Фото: Летние пейзажи возле станции Вернадского (facebook.com/AntarcticCenter/Сергей Глотов, Дмитрий Мартыненко)

Для картографирования растительности ученые используют даже дроны.

В этом антарктическом сезоне исследования зеленого покрова Антарктики только начинаются.

Напомним, мы писали о снежных "пончиках" на станции Вернадского. Это редкое явление даже для Антарктики.

Ранее полярники со станции "Академик Вернадский" рассказали о необычной просьбе людей. В частности, можно ли привезти в Украину нескольких пингвинчиков, проживающих возле станции.

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