Народные предрассудки: 7 трав, которые отогоняют зло и привлекают удачу

Алое вера

Коренные американцы и местные народы с глубоким уважением относились к растению алоэ вера, набожно называя его таинственным и лекарственным. Очарованные ее необычайными свойствами, они с любовью называли растение "небесной палочкой".

Суеверия утверждают, что владение растением алоэ в вашем доме защищает от несчастных случаев, особенно ожогов. По всей Африке растения алоэ вешают над дверью, потому что считается, что оно привлекает удачу и прогоняет негатив.

Люди часто высаживают алоэ вера у домов (в теплом климате), чтобы оградить его от злых духов.

Плантация алоэ, настоящее время (фото: Википедия)

Кайенский перец

Кайенский перец имеет долгую историю, которая насчитывает тысячи лет в Центральной и Южной Америке. Его культивировали коренные американцы как в кулинарных, так и лечебных целях. Также его использовали для облегчения дискомфорта в желудке, спазмах, газов и проблемах с кровеносной системой.

Считается, что, как и соль, кайенский перец обладает защитными свойствами, помогающими отгонять зло. Многие суеверные люди рассыпают и то и то в определенных местах или на входах в свои дома, чтобы создать барьер от негативных энергий или сущностей, служа духовной защитой.

Чтобы отогнать негативную энергию и привлечь благосостояние, некоторые вешают у входной двери нить красного перца. Кроме того, красный перец можно смешивать с травами для защитных амулетов.

Кайенский перец (фото: Википедия)

Лаванда

От заживления ран до защиты от чумы, лаванда использовалась несметным количеством способов на протяжении веков. Это популярное растение в садах по всему миру.

Лаванда символизирует преданность, чистоту, удачу и сострадание. Она также означает веру, смирение и любовь. Интересно, что в викторианском языке эти цветы ассоциировались с недоверием.

Некоторые связывают лаванду с привлечением удачи или отпугиванием несчастья. Существует теория, что эта ассоциация происходит от Дня святого Иоанна, во время которого именно это растение сжигали в кострах, чтобы отогнать злых духов.

Согласно другому древнему поверью, вдыхание аромата лаванды наделяло человека способностью видеть привидений.

Поля лаванды на Хоккайдо (фото: Википедия)

Крапива

Крапива, также известная как крапива двудомная, является известным в народе растением с сильными магическими способностями. Суеверия о ней происходят из давних времени и из холодных регионов северной Европы и Азии, но с тех пор они распространились по всему миру.

Согласно британскому фольклору, считалось, что крапива, сорванная в субботу, потеряет свои лечебные свойства. Кроме того, существовало поверье, если подержать лист крапивы во рту, то он вылечит зубную боль.

Также крапива всегда считалась эффективной для снятия заклинаний и проклятий, и часто использовалась в защитных оберегах.

Крапива двудомная, обычная (фото: Википедия)

Шалфей

Шалфей был связан с мудрыми людьми на протяжении всей истории. Одно интересное поверье состоит в том, что шалфей сильнее до того, как зацветет.

В греческой мифологии шалфей считали могучим защитником и целителем, которого питали сами боги. Также считалось, что растение улучшает память, отсюда и ассоциация с мудростью.

Заинтересованы в достижении бессмертия? Согласно средневековым суевериям, все, что вам нужно сделать, это потреблять немного шалфея каждый день.

Кроме того, древняя практика сжигания шалфея все еще используется для очистки домов от негативной энергии и воздействия.

Шалфей в балке на Сумщине (фото: Википедия)

Зверобой

По народным преданиям, на протяжении веков эта трава была излюбленным выбором для духовной защиты. В настоящее время он широко известен как ценная растительная добавка.

Имея репутацию счастливого растения, зверобой ценился во многих культурах, которые хранили его веточки в своих домах или бережно высушивали между страницами книг для духовной защиты.

Легенды свидетельствуют, что зверобой всегда обладал чрезвычайными защитными способностями. Собранный накануне лета, он имел силу отгонять бесов, злых духов и тени уныния. Когда его вешали на дверные проемы и окна или носили в кармане, он действовал как щит от грозы и ведьм.

Зверобой (фото: Википедия)

Чабрец

Считается, что чабрец (он же тимьян) приносит удачу в финансах, азартных играх и любви. Во Франции было распространенной практикой сажать чабрец в саду, чтобы привлечь фей в гости.

Многие верят, что для успеха в карьере следует принести чабрец (в виде растения в горшке, или засушенный) в свой офис, поскольку он повышает уверенность в себе и самооценку.

Также считается, что сжигание тимьяна в доме способствует укреплению здоровья, а набитая тимьяном подушка предотвращает ночные кошмары.

Тимьян ползучий (фото: Википедия)