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Народ валить: екс-ватажок "ДНР" шокував визнанням про Донбас

STYLERЖиття    20.11.2019 - 12:47
Народ валить: екс-ватажок "ДНР" шокував визнанням про Донбас
Працівники залишають Донбас (Колаж РБК-україна)

У Донецькій області скоро не залишиться тих, хто може працювати

На Донбасі скоро не залишиться професійних кадрів, які хочуть і можуть працювати. Окуповані бойовиками області залишають все більше і більше людей.Таку думку висловив колишній ватажок "ДНР", екс-міністр державної безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський. Про це написав блогер Necto Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Донбас також залишають люди, які отримали російський паспорт.

"Народ з територій валом валить, в тому числі і ті, хто отримав російський паспорт. І ми нічого з цим зробити не можемо, тому що проти об'єктивної реальності, даної нам у відчуттях, не попреш", - сказав Ходаковський на відео.

Також бойовик скаржиться, що терористам не дають практично нічого.

"Держава нам не додає дуже багато, за два роки на весь автопарк виділили ресурси на ремонт тільки 2-ух автомобілів, не кажу вже про інструмент, деревину, мішки, засоби особистого захисту. Коротше, видали автомат і крутись, як хочеш", - нарікає бойовик.

З Донбасу їдуть люди (YouTube)

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