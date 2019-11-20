ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Народ валит: экс-главарь "ДНР" шокировал признанием о Донбассе

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 12:47
Народ валит: экс-главарь "ДНР" шокировал признанием о Донбассе
Работники покидают Донбасс (Коллаж РБК-украина)

В "ДНР" скоро не останется тех, кто может работать

На Донбассе скоро не останется профессиональных кадров, которые хотят и могут работать. Оккупированные боевиками области покидают все больше и больше людей. Такое мнение выразил бывший главарь "ДНР", экс-"министр государственной безопасности "ДНР" Александр Ходаковский. Об этом написал блогер Necto Mancer на своей странице в Twitter.

Донбасс также покидают люди, которые получили российский паспорт.

"Народ с территорий валом валит, в том числе и те, кто получили российский паспорт. И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам в ощущениях, не попрешь", - сказал Ходаковский на видео.

Также боевик жалуется, что террористам не дают практически ничего.

"Государство нам не додает очень много, за два года на весь автопарк выделили ресурсы на ремонт только 2-ух автомобилей, не говорю уже про инструмент, древесину, мешки, средства личной защиты. Короче, выдали автомат и крутись, как хочешь", - сетует боевик.

С Донбасса уезжают люди (YouTube)

Боевики передали тело замученного украинца: якобы пленный военный (видео) В "ДНР" не хотят нового закона об особом статусе Донбасса
Новости Украины ДНР
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь