Невеста Роберта Паттинсона впервые показала лицо их 8-месячной дочери (фото)

О том, что у пары родился ребенок, поклонники узнали совершенно случайно, ведь никаких официальных заявлений звезды не делали. Сьюки попала в объективы фотографов, когда прогуливалась по улице с коляской и новорожденной.

Даже после того, как этот факт стал публичным, знаменитости отказывались комментировать ситуацию.

В течение восьми месяцев Паттинсон с женой пытались защитить дочь от папарацци, скрывая ее за шапочками, панамами и очками.

Однако недавно Сьюки Уотерхаус решила появиться на публике, не скрывая лицо ребенка. Фото быстро разлетелись в СМИ и соцсетях.

К слову, Роберт и Сьюки также не подтверждали, что поженились после рождения дочери. Однако источники из их окружения уверяют, что они муж и жена уже несколько месяцев, а расписались они тайно в кругу только близких людей.

Актеры познакомились в 2018 году в общей компании знаменитостей в Лос-Анджелесе. Они играли в "Оборотня" - разновидность социальной игры "Мафия". Среди присутствующих были Аль Пачино и супружеская пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Из-за статуса игры молодые люди чувствовали себя не в своей тарелке, это их и сблизило в итоге.

"Я думаю, что мы оба чувствовали легкую неловкость. Мы начали смеяться над абсурдностью всей этой ситуации", - вспомнила актриса.

