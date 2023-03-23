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"Невеста поддерживает с первых дней". Чувственная история Влада, потерявшего глаза, защищая Украину

Защитник Украины Влад лишился глаз на войне (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Юлия Гаюк

Сапер-доброволец Влад пошел защищать Украину и потерял оба глаза. Звучит как приговор, однако он вместе с девушкой не намерен опускать руки, а преодолевают все трудности вместе.

Щемящей историей бойца поделилась пара военных фотографов Константина и Влады Либеровых на своей странице в Instagram.

История несокрушимого бойца

Супруги рассказывают, знакомство с Владом может изменить жизнь. Ведь, зная его историю, вы увидите совсем не то, к чему готовились.

"Встречаешь перед собой улыбающегося, оптимистического парня, имеющего конкретно цель вернуть себе зрение, и уже через несколько минут общения ты не сомневаешься: этот человек своего добьется, каким нереальным бы это ни было", - описывают героя.

Влад подался в добровольцы с началом полномасштабного вторжения. В армии он стал сапером. В августе парень взорвался на противопехотной мине. Узнав об этом, его девушка Валерия долго искала парня.

На следующий день врачи сообщили, что Владу пришлось удалить глаза. Свидетелем трагедии стал командир и сказал, что это чудо, что Влад вообще остался жив.

Влад с девушкой Валерией (фото: instagram.com/libkos)

"Звучит как приговор для любого рядового человека, но не для Влада и его девушки. Они решили не сдаваться", - пишут фотографы.

Избранник Власть "поддерживает героя с первых дней", несмотря на все трудности.

Сегодня пара ищет все возможные экспериментальные способы восстановления зрения. К головному мозгу благодаря электронике подключаются камеры, передающие информацию в мозг.

От разрыва противопехотной мини сапер Влад потерял оба глаза (фото: instagram.com/libkos)

"Это что-то совсем другое, описать словами это невозможно, но мы с Владом предположили, что картинка может быть пиксельной. Так или иначе, это лишь начало, которое позволит парню хотя бы самостоятельно ориентироваться в пространстве", - объясняет Константин.

Помочь Власть с восстановлением можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что воин, которому отец читал письма, получил шанс на выздоровление.

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