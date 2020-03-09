Нардепи шукають заміну Авакову: ми вирішили так

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову нардепи активно шукають заміну. Нинішнього главу МВС небезпідставно хочуть відправити у відставку. Про це заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в програмі "Перехресний допит".

"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС - це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду... Інших шансів не може бути, тому що це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є питання до пана Авакова: і з поліції, і, очевидно, з інших моментів", - сказала Кравчук.

За її словами, у Володимира Зеленського досі немає кандидата, який міг би гарантувати, що все буде добре. Тому спочатку поставлять заступника, який набереться досвіду і замінить Авакова.

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і, якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що вона зможе замінити міністра - то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення", - зазначила Кравчук.

Авакову шукають заміну - що відомо

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, в середу, 4 березня 2020 року, приніс присягу на позачерговому засіданні Верховної ради.