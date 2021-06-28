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Нардеп Стріхарський подарував юним яхтсменам десять нових вітрил

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Київ, Понеділок 28 червня 2021 12:16
Нардеп Стріхарський подарував юним яхтсменам десять нових вітрил Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

У Києві пройшла дитяча Дарницька регата з вітрильного спорту у віці 10-14 років. Спортивні змагання відбулись за сприяння нардепа "Слуги народу" та голови "Асоціації дитячого та юнацького спорту" Андрія Стріхарського.

Про це Стріхарський розповів у Facebook.

"Яхтинг - це захопливий та командний вид спорту. Він близький мені, адже сам багато років захоплююсь ним. Саме тому уже третій рік поспіль організовую дитячу Дарницьку регату", - розповів депутат.

Він зазначив, що подарував для яхт-клубу нові вітрила.

"Сьогодні юні яхтсмени отримали десять новеньких вітрил, щоб у майбутньому більше дітей змогли долучитись до цього виду спорту і розвивати свої навички. Щасливий, що майбутнє покоління зацікавлене займатись яхтингом і всіляко підтримуватиму молодь, даючи їм гарний приклад", - додав Стріхарський.

Він наголосив, що й надалі організовуватиме для дітей спортивні змагання.

"Бо у спортивних змаганнях діти тренують у собі силу, витривалість і почуття впевненості", - зазначив нардеп.

Яхтинг - це той вид спорту, який має спробувати кожен! Це захоплюючий та командний вид спорту! Він близький мені, адже...

Posted by Андрій Стріхарський on Sunday, June 27, 2021

Зазначимо, що за результатами змагань, Стріхарський нагородив трьох переможців кубками та медалями. Інші учасники також отримали медалі за участь у змаганнях.

Крім того, нардеп відзначив пам’ятними подяками за співпрацю та вагомий внесок дитячого та юнацького спорту в Україні заслуженого тренера Володимира Яменка та голову правління Київського міського крейсерського яхт-клубу Олега Панчука.

Нардеп Стріхарський подарував юним яхтсменам десять нових вітрил

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський посприяв будівництву стадіону в столиці завдяки залученим інвестиціям.

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спорт Андрій Стріхарський
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