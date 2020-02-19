Не вшанував стоячи пам’ять загиблих на Майдані: нардеп пояснив скандальне відео

Бужанський відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані (колаж РБК-Україна)

Бужанський потрапив під хвилю критики

Нардеп від партії "Слуга народу" Максим Бужанський відмовився встати і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих учасників Революції Гідності на Майдані у Києві шість років тому. Скандальний політик демонстративно сидів у сесійній залі Верховної Ради, в той час, як його колеги піднялися зі своїх місць.

Відповідне відео опублікував у середу, 19 лютого, журналіст Андрій Дзіндзя на своїй сторінці в Facebook.

Поведінка депутата викликала в мережі обурення.

"Здобули. Наступного разу він відмовиться, мабуть, вшанувати загиблих воїнів", - написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі, коментуючи ролик.

Бужанський демонстративно сидів у Раді, коли нардепи піднялися, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Майдані (Фото: скріншот)

Сам Бужанський вже прокоментував свій вчинок та скандальне відео.

Бужанський в коментарі "Радіо Свобода" розповів, що на сьогоднішнє відео накладені вчорашні слова Стефанчук.

"Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам'ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звичайно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ (Олена Кондратюк) запропонувала вшанувати пам'ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу", - сказав нардеп.

"Прямо з трибуни Верховної Ради В'ятрович щиро жахнувся від того, що навколо повно тих, хто вважає Майдан державним переворотом, а не ніякою не революцією. І вже тим більше, Гідності. В якості екстреної заходи, В'ятрович зажадав, щоб парламент визнав Майдан Революцією. Ясна річ, якщо визнає, що ті, хто сумнівається, одразу полегшено зітхнуть і повірить. Все ж просто", - написав "слуга народу" у своєму Telegram-каналі.

Фото: скрін з Telegram-каналу Макса Бужанського

Відео: Бужанський відмовився в Раді встати і вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції Гідності

Користувачі мережі у коментарях під відео жорстко розкритикували нардепа за такий вчинок, назвавши представником партії антимадана.

Скрін коментарів facebook.com/dzindzia

Раніше ми писали про те, що Бужанський оскандалився через образи журналістки, після чого в партії "Слуга народу" навіть вибачалися за слова свого нардепа. Також політик потрапив під хвилю критики за грубі висловлювання на адресу батьків учнів однієї з шкіл в Дніпрі через те, що вони не хотіли скидатися на купівлю кришок каналізаційних люків.