Нардеп від "Слуги народу" почав рекламувати морозиво: солодкі фото

Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк почав рекламувати морозиво. Рекламні пости чемпіон світу з боротьби активно публікує в своєму Instagram-акаунті.

"Шалено люблю спорт, а кататися на велосипеді кожен раз, коли трапляється вільний час, - це звичка з дитинства. Але в спекотні дні деколи важко довго їздити, хочеться відпочити і охолонути! Мій порятунок - морозиво", - написав під одним з постів Беленюк, вказавши назву смаколика.

Нардеп Беленюк рекламує морозиво (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Також Беленюк каже, що постійно їсть морозиво після тренувань.

Нардеп Беленюк рекламує морозиво (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Крім того, Беленюк розігрує в своїх соцмережах ящик морозива.

Нардеп Беленюк рекламує морозиво (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Раніше ми писали про те, що 10-й номер у списку партії "Слуга народу" разом із співаком Павлом Зібровим перед виборами в Раду 2019 знявся в рекламному ролику онлайн-лотереї.

Також повідомлялося, що в свій час Володимир Зеленський так зацікавив канцлера Німеччини Ангелу Меркель, що вона навіть почала дивитися серіал "Слуга народу", де нинішній президент України зіграв головну роль. Політик взялась за перегляд популярного українського ТБ-проекту після того, як стала зрозуміла динаміка рейтингу Зеленського під час передвиборної гонки навесні 2019 року.