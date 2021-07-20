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Нардеп прийшов у Раду у футболці за 3,5 тисячі: фото політика-модника

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Києва, Вівторок 20 липня 2021 16:17
Нардеп прийшов у Раду у футболці за 3,5 тисячі: фото політика-модника Фото: Павло Халімон, народний депутат (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Народний депутат від партії "Слуга народу" Павло Халімон прийшов до Верховної Ради у футболці вартість близько 3,5 тисячі гривень. Політик у сесійній залі красувався у верхньому одязі від одного з флагманів модної індустрії Hugo Boss з яскравим графічним принтом.

Депутат-модник 20 липня потрапив в об'єктив камери фотокореспондента "РБК-Україна".

Халімон на фото "виходжував" дорогу футболку біля парламентської трибуни, спілкувався з колегами біля робочих місць. Маску нардеп вирішив не надягати, ймовірно, щоб не "псувати" образ.

Нардеп прийшов у Раду у футболці за 3,5 тисячі: фото політика-модникаНардеп прийшов у Раду у футболці за 3,5 тисячі: фото політика-модника

Нардеп Павло Халімон красувався в Раді в дорогій футболці від відомого бренду (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На глобальній платформі для модної індустрії Farfetch можна побачити таку футболку Boss Hugo Boss з графічним принтом, круглим вирізом, короткими рукавами і прямим подолом з матеріалу 100% бавовна - за ціною 103 євро (тобто 3 528 гривень). На сайті вказується, що залишився вже тільки останній екземпляр, і анонсована нова доставка.

Нардеп прийшов у Раду у футболці за 3,5 тисячі: фото політика-модника

Фото: скрін farfetch.com

38-річний бізнесмен і політик Павло Халімон, родом з Чернігова, є заступником голови депутатської фракції партії "Слуга народу". Також він заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

На момент обрання до парламенту в 2019 році був фінансовим директором ТОВ "Прометей-Газ 1". Також він був директором компанії "Агро-Хаус". До отримання мандата нардепа у 2014-му був кандидатом на посаду Прилуцького міського голови, а у 2015-му - кандидатом у депутати Чернігівської облради від партії "Наш край". Зараз Халімон керує Чернігівською обласною організацією партії "СН".

Раніше повідомлялося, що депутати носять в Раду дорогі брендові сумки, ціни на які можна назвати захмарними.

Також ми писали про те, що нещодавно скандальний нардеп Ілля Кива засвітився на дуже дорогому курорті.

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