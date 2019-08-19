Нардеп обізвав журналістку "тупою вівцею": скандал отримав продовження

Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський грубо образив журналістку видання "Новий час" Ольгу Духніч і назвав її "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". В політичній партії засудили висловлювання Бужанського і принесли свої вибачення журналістці. Про це йдеться в офіційній заяві, яке розмістили на сторінці партії в Facebook.

У заяві сказано, що партія "Слуга народу" вважає неприпустимим особисті образи будь-якого громадянина України, в тому числі і представників засобів масової інформації.

"Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу "Новий час". Керівництво партії і фракції "Слуга народу" принесла пані Духніч вибачення", - сказано в тексті.

Максим Бужанський (фото: facebook.com)

Одночасно з цим у партії зазначили, що до такого вислову призвело оціночне судження представників ЗМІ і попросили утриматися від такого роду інформації.

"Разом з тим, ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірною, і неетичною, але досить зрозумілою реакцією на оціночні судження щодо особистих почуттів, які вибраний народний депутат нібито має до СРСР і певних українських політиків. Тому просимо представників засобів масової інформації утриматися від такого роду оціночних суджень, адже, будучи оприлюднені на офіційних сторінках шанованих видань, вони в подальшому сприяють наклеюванню ярликів і упередженому ставленні до політиків, які ще навіть не почали каденцію в якості народних обранців", - зазначили представники політичної сили.

Скріншот заяви (facebook.com/sluganarodu.official)

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