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Нардепу Мялику повідомили підозру за ухилення від сплати податків

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 08:41
Нардепу Мялику повідомили підозру за ухилення від сплати податків Фото: Віктор Мялик (facebook.com/Victor.Myalyk)
Автор: Ігор Литвиненко, Олег Черниш

Народному депутату України повідомили про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють, що він займався підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

Згідно з даними слідства, підозрюваний у 2012 році розпочав будівництво багатоквартирних житлових будинків в Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці Київської області. Він планував отримати прибуток від подальшого продажу квартир і нежитлових приміщень. При цьому не здійснив реєстрацію як суб'єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи.

"Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об'єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним за дорученням особа продавала нерухомість і передало йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій", - повідомила Венедиктова.

Доходи від продажу квартир та нежитлових приміщень нардеп декларував, як доходи фізосіб від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності. При цьому застосовувалася ставка податку у розмірі 5% замість необхідних 18%.

"Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - пояснила генпрокурор.

Нардепу повідомили про підозру по ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчинене особою, яка займається підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про народного депутата з групи "За майбутнє" Вікторі Мялику. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.

Нагадаємо, восени правоохоронці повідомили підозра нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченко. Його підозрюють у хабарництві. В наслідок Юрченко виключили з партії, а також взяли під варту. Пізніше він вийшов під заставу, але потім арешт Юрченко продовжили.

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