ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Наполненные смыслом истории. Фильмы для тех, кто любит анализировать и рефлексировать

Среда 11 декабря 2024 19:45
UA EN RU
Наполненные смыслом истории. Фильмы для тех, кто любит анализировать и рефлексировать Ленты для тех, кто любит анализировать (фото: Кинорум)
Автор: Любовь Блажко

Следующие кинематографические истории удивят небанальными сюжетами и яркими персонажами. Если вы ищете кино, которое заставляет задуматься о жизни и своем месте в мире, наша подборка может быть для вас полезной.

РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

"Лунный свет"

Здесь рассказывается об афроамериканском парне, который стремится найти свое место в мире, борется с собственными чувствами и общественными ожиданиями. История посвящена поиску идентичности, любви и силе принятия себя.

"Прерванная жизнь"

А эта биографическая драма знакомит зрителя с молодой женщиной, оказывающейся в психбольнице. Здесь она общается с разными пациентами, и это изменяет ее мировоззрение. Лента хорошо раскрывает внутренние конфликты, борьбу со стереотипами и поднимает тему поиска свободы.

"Старикам здесь не место"

Драма рассказывает о случайном мужчине, который находит чемодан с деньгами, и это приводит его к опасной игре с профессиональным убийцей. История о судьбе, насилии и моральных выборах не оставит равнодушным никого.

"Древо жизни"

А эта драма на примере одной семьи показывает борьбу между духовностью, любовью и реальностью жизни. Лента получилась красивой и философской, поднимает темы смысла существования, а также места человека во Вселенной.

Также мы писали о премьерах этой недели, которые подарят незабываемые впечатления.

А еще возьмите на заметку несколько культовых сериалов, к просмотру которых хочется возвращаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фильмы Что посмотреть
NEWS
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности