ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео)

Новость на русском →
Чернігів, Неділя 23 травня 2021 08:15
Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео) Фото: у Чернігові фермер збудував мавзолей (suspilne.media)
Автор: Styler

Чернігівський фермер, генеральний директор місцевого ТОВ "Земля і воля", і колишній народний депутат Леонід Яковишин побудував собі мавзолей вартістю три мільйони доларів (близько 84 мільйони гривень).

Про це йдеться в сюжеті "Суспільне".

За словами Яковишина, на будівництво пішло 10 років. Саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни. Одна кришка з червоного граніту - 2,5 тонни.

Наразі будівництво мавзолею вже на фінальному етапі, загалом воно обійшлося в 3 мільйони доларів.

Крім цього, в мавзолеї також розміщено чотири позолочені скульптури Яковишина – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

"Проєкт мавзолею повністю мій задум", - сказав чоловік.

Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео)

Леонід Яковишин (фото: suspilne.media)

Також чоловік додав, що за основу усипальниці було взято мавзолей Наполеона.

"Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ї до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - зазначив аграрій.

Фермер додав, що "це для себе", а "для людей" він організував реконструкцію палацу культури й дендропарк, а також має намір заповісти колекцію картин місцевому музею.

Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео)

Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео)Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео)Мавзолей, який у Чернігові побудував собі фермер (фото: suspilne.media)

Як повідомляли раніше, в Україні хочуть посилити підтримку фермерів до 35 років. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт (№4046) за основу.

Нагадаємо, під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Чернігів фермерство
LITE
Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади
Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади