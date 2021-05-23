Як у Наполеона: чернігівський фермер побудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів (відео)

Чернігівський фермер, генеральний директор місцевого ТОВ "Земля і воля", і колишній народний депутат Леонід Яковишин побудував собі мавзолей вартістю три мільйони доларів (близько 84 мільйони гривень).

Про це йдеться в сюжеті " Суспільне ".

За словами Яковишина, на будівництво пішло 10 років. Саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни. Одна кришка з червоного граніту - 2,5 тонни.

Наразі будівництво мавзолею вже на фінальному етапі, загалом воно обійшлося в 3 мільйони доларів.

Крім цього, в мавзолеї також розміщено чотири позолочені скульптури Яковишина – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

"Проєкт мавзолею повністю мій задум", - сказав чоловік.

Леонід Яковишин (фото: suspilne.media)

Також чоловік додав, що за основу усипальниці було взято мавзолей Наполеона.

"Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ї до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - зазначив аграрій.

Фермер додав, що "це для себе", а "для людей" він організував реконструкцію палацу культури й дендропарк, а також має намір заповісти колекцію картин місцевому музею.

Мавзолей, який у Чернігові побудував собі фермер (фото: suspilne.media)