Секреты правильного употребления кваса - напитка, которым наши предки спасались от жары

Полезные свойства кваса

Гидратация

Квас содержит воду, электролиты и углеводы, которые способствуют гидратации организма, особенно в жаркий период.

Пробиотики

Традиционный квас может являться источником живых бактерий (пробиотиков), способствующих здоровью кишечной флоры.

Витамины и минералы

В зависимости от ингредиентов (а кроме хлебного кваса, существуют также рецепты на овсянке, свекле, ягодах, фруктах, листьях смородины, корни имбиря) квас может быть источником витаминов группы B, витамина C, минералов (например, калия) и других питательных веществ.

В некоторых источниках упоминается, что квас оказывает положительное влияние на мужскую потенцию. И хотя современных подтверждений этому факту нет, квас освежает и бодрит, а также восстанавливает физические силы - наверняка этим и обусловлены чудодейственные свойства этого напитка.

Рекомендации по потреблению

Разумное употребление

В пределах здорового питания умеренное потребление кваса может быть полезным. Однако калорийность и состав разных видов кваса могут варьировать.

Избегайте превышения

Как и с любым напитком, следует избегать превышения количества употребления. Излишнее употребление кваса может привести к излишней калорийности и углеводам.

Обращайте внимание на состав

Если вы учитываете диету или имеете специфические пищевые ограничения (например, глютен, сахар, лактоза), проверяйте состав кваса, чтобы убедиться, что он подходит для вас.

Наблюдайте за реакцией организма

Как и с любым новым продуктом, следует слушать свой организм и наблюдать за возможными негативными реакциями.

В общем, если вы решите включить квас в питание, рекомендуется делать это умеренно и обращать внимание на качество и состав продукта.