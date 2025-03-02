Напиток, который нужно пить ежедневно после 50 лет, чтобы выглядеть моложе
С возрастом наше тело претерпевает изменения, которые могут повлиять на наш внешний вид и самочувствие. Однако, с помощью правильного питания и образа жизни можно замедлить процесс старения и сохранить молодость.
Употребление какого напитка поможет вам выглядеть моложе после 50 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какой напиток надо пить людям 50+
Одним из напитков, который может помочь вам в этом, является гранатовый сок.
Гранатовый сок богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы - это нестабильные молекулы, которые могут вызвать окислительный стресс, что является одной из основных причин старения.
Исследования показали, что гранатовый сок может помочь улучшить эластичность кожи, уменьшить морщины и предотвратить появление пигментных пятен. Он также может помочь защитить от ультрафиолетового излучения, которое является еще одним фактором, способствующим старению кожи.
Кроме того, гранатовый сок может помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снизить артериальное давление и уровень холестерина. Он также может помочь улучшить когнитивные функции и защитить от нейродегенеративных заболеваний.
Чтобы получить максимальную пользу от гранатового сока, рекомендуется пить его ежедневно после 50 лет. Вы можете пить его в чистом виде или добавлять в смузи, йогурт или другие напитки.
Важно выбирать 100% гранатовый сок без добавления сахара или других искусственных ингредиентов. В украинских магазинах его обычно продают с добавлением сахара, так что следите за этим моментом.
Кроме употребления гранатового сока, есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы выглядеть моложе:
- Придерживайтесь здоровой диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.
- Регулярно занимайтесь спортом.
- Высыпайтесь.
- Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя.
- Используйте солнцезащитный крем.
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В материале использованы источники - PubMed, Nutrients, Healthline.
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