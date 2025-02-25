Полезна ли морковь для зрения? Эксперт раскрыл правду, о которой вы не знали

На протяжении десятилетий люди верили в то, что употребление моркови улучшает зрение, благодаря высокому содержанию витамина А в этом овоще. Однако это утверждение больше миф, чем научная реальность.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что известно о моркови и ее влиянии на зрение?

Доктор Дэвид Каллехо рассказал, что хотя морковь богата витамином А - важным питательным веществом для здоровья глаз, нет научных доказательств, подтверждающих мнение о том, что потребление моркови значительно улучшает ночное зрение.

По словам эксперта, витамин А играет решающую роль в поддержании хорошего здоровья глаз и необходим для образования родопсина, пигмента в глазах, который позволяет нам видеть в условиях слабого освещения.

Однако это не означает, что потребление большого количества моркови резко улучшит нашу способность видеть в темноте.

Сбалансированное питание имеет ключевое значение. Для того, чтобы поддерживать хорошее здоровье зрения, важно есть сбалансированную пищу, которая включает разнообразные необходимые питательные вещества, а не сосредотачиваться только на одном продукте, например моркови.

Мнение о том, что морковь полезна для зрения, происходит еще со времен Второй мировой войны. Во время этого конфликта англичане распространили историю о том, что их пилоты успевают сбивать вражеские самолеты благодаря большому количеству моркови.

Эта пропаганда имела целью скрыть использование передовых технологий ночного обнаружения, таких как радар. С тех пор ассоциация между морковью и лучшим ночным видением осталась в сознании многих людей.

Чем еще полезна морковь?

Морковь - отличный помощник в восстановлении после перенесенных вирусных заболеваний. Витамин C, которым богат этот корнеплод, способствует укреплению иммунитета и быстрому выздоровлению. Регулярное употребление морковного сока поможет вам быстрее вернуться к привычной жизни и восстановить силы.

Как и многие другие овощи, она содержит клетчатку, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Употребление моркови способствует улучшению пищеварения и может быть рекомендовано врачами как дополнительная терапия при некоторых заболеваниях.

Регулярное употребление моркови положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Калий, содержащийся в моркови, способствует расширению сосудов и снижению давления. Овощ также помогает снизить уровень холестерина и улучшить эластичность сосудов, что является важным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кстати, морковь - отличный выбор для тех, кто хочет похудеть. Она быстро насыщает, поэтому чувство голода не возникает в течение нескольких часов после ее употребления. Это помогает уменьшить количество потребляемой пищи и, как следствие, снизить калорийность суточного рациона.