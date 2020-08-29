Ці напої категорично не можна вживати вагітним жінкам: будьте обережні

Лікарі назвали напої, які не можна пити вагітним (Фото: pixabay.com)

Медики назвали напої, які можуть викликати проблеми під час вагітності

Вагітним жінкам категорично не можна пити каву і чай, оскільки це може призвести до передчасних пологів або до проблем ваги у новонароджених дітей.

Вчені з Університетського коледжу в Дубліні провели масштабне дослідження і з'ясували, що неприємні наслідки у вагітних жінок можуть спостерігатися навіть у тому випадку, якщо вони вживають мінімальні дози кофеїну на добу. Доза у 200 мг, що дорівнює двом чашкам кави або трьом чашкам чаю, здатна викликати серйозні проблеми в роботі плаценти й це призводить до повільного зростання дитини в утробі матері. Про це повідомляється на порталі Zdorovia.com.

Фахівці проаналізували більше тисячі медичних карток жінок, які вживали напої з кофеїном. Майже половина таких жінок під час вагітності регулярно пила чай, а близько 38% - каву.

Результати показали, що на кожні 100 мг кофеїну (це приблизно половина чашки) під час першого триместру вагітності, дитина в утробі матері втрачала вагу в середньому на 700 грамів при народженні. Також змінювалися параметри окружності голови. Жінки, які вживали більше кофеїну, частіше народжували дітей з недостатньою вагою, ніж ті, які відмовлялися від таких напоїв.

"Ми рекомендуємо вагітним жінкам і жінкам, які планують вагітність, обмежити споживання кави та чаю. Високе вживання кофеїну може привести до обмеження кровотоку в плаценті, що надалі може вплинути на ріст плода. Крім того, кофеїн здатний легко проникати через плаценту і надалі почати накопичуватися в тканинах плоду", - заявив доктор Лін-Вей Чен.

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