Все навпаки: Кейт Міддлтон потрапила в черговий скандал

Кейт Міддлтон потрапила в скандал через сукню, яку вона "неправильно" наділа для відвідування банкету на честь Тижня National Addictions Awareness. Свої припущення щодо носки сукні Barbara Cassola користувачі мережі написали під фотографією, опублікованій в прес-службі королівської сім'ї в Instagram.

Кейт Міддлтон приміряла для важливого прийому довгий кремовий наряд з відкритими плечима від модельєра Barbara Cassola. Образ вона доповнила блискучим взуттям Jimmy Choo і сережками від дизайнера Kiki McDonough. Захід, на який Міддлтон з'явилася в нелюбому для громадськості вбранні, організувала благодійна організація Action on Addiction, члени якої допомагають людям, що страждають від алкоголізму та наркоманії.

Кейт Міддлтон потрапила в скандал з-за вбрання (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Поки одні шанувальники назвали образ королівської особи бездоганним, інші звернули увагу на цікаву деталь сукні – блискавку, що розташована спереду. Вони припустили, що герцогиня могла в поспіху одягнути вбрання задом наперед.

"Це тільки я бачу, що Кейт Міддлтон неправильно одягла сукню?", "Стривайте, вона, що, одягла його задом наперед?", – задалися питанням користувачі мережі.

Кейт Міддлтон потрапила в скандал з-за наряду (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон осоромилася під час походу до дітей.

Також ми писали, що за даними британських ЗМІ, Кейт Міддлтон чекає на четверту дитину.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл публічно зганьбилася у присутності королівської сім'ї.