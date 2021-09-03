У НАН розповіли, коли потрібно вводити тотальний карантин в Україні

Коли погіршиться ситуація з коронавірусом

Вчений звернув увагу, що ще в серпні в Україні кількість нових випадків зараження на коронавірус становила 3% на день або 20% на тиждень. З початку осені - в перші тижні вересня - очікують від 3 до 3,5 тисячі інфікованих щодня.

Чи буде колапс у лікарнях

За його словами, особливих проблем з наявністю місць в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 не передбачається, позаяк в Україні перехворіло багато людей, відповідно штам "Дельта" поширюється повільніше, ніж в інших країнах.

Прогнози вчених про смертність

У НАН вважають, що показник летальних випадків при третій хвилі коронавірусу складе близько 50 тисяч, тобто не менше, ніж під час попередніх двох, але "з корекцією на вакцинацію".

Введення тотального карантину

Іванов вважає, що владі України слід запроваджувати тотальний карантин, коли ситуація буде наближатися до критичної.

"Не в останній момент, оскільки карантин починає діяти через 2-3 тижні", - сказав член робочої групи НАН.

Також науковець озвучив думку, що в пік нової хвилі COVID-19 варто обмежувати доступ не щеплених громадян до об'єктів інфраструктури, управління якими слід передати вакцинованим.