В Україні можуть посилити карантин у першій половині вересня: смертність перейшла до зростання

Карантин в Україні можуть посилити вже у першій половині вересня 2021 через те, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перетнув гранично допустимі для "зеленої" зони . Зокрема, лише за тиждень кількість випадків захворюваності на коронавірус в нашій країні зросла на чверть.

Чому карантин можуть посилити у вересні?

За словами спеціаліста, хоча поточна епідеміологічна ситуація в Україні залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему невпинно зростає. На сьогодні кожне п’яте "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, і на 14% зайняті ліжка "з киснем".

Крім того, добова смертність також перейшла до зростання і становить близько 38 померлих на добу, що майже наполовину більше у порівнянні з минулим тижнем.

Також вже у більш ніж 10 регіонах країни коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність перебуває під контролем.

"Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність", - наголосив експерт.

Але це усе не так критично. Тобто, швидше за все, повного локдауну не буде.

Експерти кажуть, що зараз в Україні продовжує реалізовуватися "жовтий" і "зелений" сценарії прогнозу. А від найбільш песимістичного, так званого "чорного" сценарію розгортання захворювання, наша країна віддаляється.

Разом з тим підприємцям радять бути готовими до посилення карантинних обмежень вже зараз.

"Кожен із регіонів України - у зоні підвищеного ризику встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки", - говорить Ганиченко.

Що робити в умовах погіршення ситуації із захворюваністю?

Спеціалісти радять українцям вакцинуватися від COVID-19 вже зараз, не чекаючи активного спалаху. Це допоможе зменшити ризики симптоматичного зараження та тяжкого перебігу захворюваності.

У той же час чиновникам рекомендують тримати коефіцієнт виявлення випадків у кожній з областей на рівні до 3%. Для цього варто збільшити рівень тестувань на 50%.

"Лише так можна буде утримати контроль над поширенням захворюваності в Україні", - резюмували прогнозисти.