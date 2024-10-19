Намазка с сыром и морковью: рецепт вкусной пасты, которую быстро готовить

Что нужно для намазки из моркови

Для того чтобы приготовить вкусную пасту для бутербродов из моркови и сыра, нужны следующие продукты:

морковь - 250 г

сливочный сыр - 3 ст. л.

твердый сыр - 70 г

яйца - 2 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить намазку из моркови

Для того чтобы приготовить вкусную намазку с морковью, овощи необходимо помыть и почистить от кожуры. Однако, хотя для пасты можно использовать сырую морковь, овощи можно отварить, а затем снять с них кожицу. Так морковь будет более сладкой и мягкой.

После очищения морковь нужно натереть на маленькой или большой терке. В пасте с морковью и сыром используются только отварные яйца. Лучший вариант - отварить их вкрутую.

Отварные яйца нужно почистить и натереть на маленькой терке. Тщательно перемешайте натертые продукты в глубокой миске.

Также к намазке нужно натереть сыр, выбрав любой сорт по своему вкусу. К тому же твердый сыр можно заменить плавленым или использовать оба вида.

Чтобы намазка была кремообразной, нужно добавить несколько столовых ложек сыра, регулируя количество ингредиента в соответствии с желаемой консистенцией. Вместо сливочного сыра можно использовать сметану или майонез. Это также помогает сделать вкус более интересным.

Чтобы придать намазке легкой остринки, нужно почистить и измельчить чеснок - или раздавить. Если нет свежего чеснока, можно использовать сушеный.

Добавьте чеснок к намазке вместе с солью и перцем. Тщательно перемешайте смесь - и намазка с морковью для легких бутербродов готова.