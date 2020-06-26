Податкові канікули для "спрощенців" в Україні: що буде зі страховим стажем

Податкова декларація приватного підприємця (фото: РБК-Україна)

У Пенсійному фонді розкрили нюанси про податкові канікули для "спрощенців"

В Україні фізособи-підприємці (ФОП) під час карантину мали право на "податкові канікули" і могли в певний період не платити єдиний соціальний внесок. У Пенсійному фонді пояснили, як впливають на страховий стаж подібні "канікули".

Період дії "пільгового періоду" - з 1 по 31 березня і з 1 по 30 квітня стосується виключно сплати внесків за себе. Водночас ФОПи не були позбавлені права в цей період нараховувати та сплачувати внески в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством, і складати відповідну звітність.

Про це розповіли в Головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області, передає прес-службі облради.

Чи зараховуються такі періоди "податкових канікул" у страховий стаж

За словами заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Головного управління ПФУ в Кіровоградській області Марії Короткої, пільгові періоди включаються до страхового стажу.

Крім того вважається, що страхові суми були сплачені в розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Також в ПФУ пояснили, що мінімальний страховий внесок, який дає право на зарахування страхового стажу, складає 1 039,06 грн (4723 грн х 22%) на місяць.

Які категорії ФОПів мали право на "податкові канікули"

фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування

особи, які провадять незалежну професійну діяльність

члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Раніше ми писали про те, що єдиний соціальний внесок платитимуть не всі та розповідали, що змінилося в законодавстві України.

Нагадаємо також, що українцям готують нову пенсійну реформу і на деяких чекають кардинальні зміни.

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Автор: Володимир Костирін