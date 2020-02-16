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Податки в Україні будуть платити по-новому: кого це торкнеться

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Податки в Україні запропонували нараховувати за європейською шкалою

Податки в Україні пропонують платити зовсім за іншою схемою, яка діє у багатьох країнах. Фракція "Слуга народу" пропонує нараховувати податок на доходи за іншою схемою: чим більше отримуєш, тим більше платиш.

Як стверджують народні депутати, така система називається прогресивною шкалою, і вона вже успішно діє у 22 з 28 країн ЄС. Однак зміна торкнеться далеко не всіх жителів України.

Коли подібну систему запроваджували в країнах ЄС, як пише видання OBOZREVATEL, були хвилі обурення. Проте на практиці з'ясувалося, що прогресивна шкала наповнює бюджет і бурхлива реакція стихла.

Яка буде ставка

Максимальна ставка податку в ЄС – 40%, ще в чотирьох країнах - вище 50%. В Україні на даний момент – всього 18%, незалежно від доходу. За прогресивною шкалою ставка буде від 18% до 54%.

18% платитимуть українці з доходом менше ніж 47 тисяч гривень, а найвищу в 54% платитимуть ті, у кого дохід вище 94,4 тисячі гривень.

Фото: obozrevatel.com

Варто відзначити, що більшість українців, що працює, будуть платити мінімальну ставку, оскільки дохід нижче 47,2 тисячі гривень у 93% населення. Крім того, високий податок доведеться платити не з усієї зарплати, а за певною шкалою.

  • До 47,2 тисячі – податок буде 18%
  • З 47,2 тисячі гривень до 94,4 тисячі гривень – ставка 36%
  • А от з різниці між 94,4 тисячі гривень і більше – 54%

Експерти попереджають, що впровадження такої системи може призвести до того, що бізнесмени почнуть приховувати високі доходи, щоб не платити максимальний податок.

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