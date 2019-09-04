Все налагодиться за однієї умови: астролог дав пораду головним невдахам вересня

Гороскоп на вересень 2019 року пророкує невдачі деяким представникам зодіакальних сузір'їв. Але відомий астролог Павло Глоба вважає, що все можна виправити, і перший місяць осені може стати для цих знаків Зодіаку не таким вже страшним, як може здатися.

Астролог дав кокретну слушну пораду кожному з цих знаків Зодіаку.

Овни

Овни будуть прагнути отримати все і одразу, але в цій гонитві вони ризикують бонусом заробити серйозні неприємності. Їм необхідно грамотно розставляти пріоритети і діяти крок за кроком за чітко визначеним планом.

Порада астролога: намагайтеся не допускати надмірного стресу і напруги, інакше в цей період такий стан може призвести до конфліктів і незапланованих візитів до лікарів. Не забувайте відпочивати і проявіть увагу до свого здоров'я.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Раки

У вересні 2019 року Раки будуть проявляти зайву емоційність. Це призведе до того, що оточуючі просто не будуть хотіти спілкуватися з нудним скиглієм і будуть прагнути піти від вас, разом з вигідними пропозиціями.

Порада астролога: перечекайте вересень, по можливості візьміть відпустку і зведіть до мінімуму спілкування з оточуючими і нові знайомства. Не приймайте рішень спонтанно, беріть паузу для того, щоб все добре обдумати.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козероги

Представників цього знака у вересні 2019 року очікують перепади настрою. В основному вони будуть пов'язані з непростою ситуацією в особистому житті. Вони можуть розчаруватися в партнері або в коханні в цілому, а прояв упертості лише посилить і без того непросту ситуацію.

Порада астролога: постарайтеся в цей період тримати себе в руках і не лізти на рожен.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, які зможуть казково розбагатіти вже до кінця цього року.

А не так давно відомий український вчений пояснив феномен "прокляття загадкової планети Нібіру" і розповів, коли на Землі загине все живе.