Накриє сильними грозами: де раптово зміниться погода

Погода в Україні у вівторок, 2 липня, різко зміниться і деякі області накриє сильними дощами та грозами. Також очікується зниження температури повітря.

Погода на сході України очікується грозова, місцями можливий шквальний вітер і град. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +31 до +36 градусів.

У південних областях буде сухо і сонячно, проте синоптики попереджають про посилення вітру до 12 м/с. Вночі в регіоні очікується від +19 до +22 градусів, вдень повітря нагріється до +34 +38 градусів. У Криму без опадів, сухо. Вночі +18 +20 градусів, вдень +31 +33 градуси.

У північних областях температура повітря почне знижуватися і пройдуть короткочасні грози. Можливий шквальний вітер і град. Вночі очікується від +17 до +19 градусів, вдень повітря прогріється від +26 до +28 градусів.

На заході пройдуть грози, місцями з сильними зливами. Можливий також град та посилення вітру до 12 м\с. Температура повітря вночі становитиме +16 +20 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів, у Закарпатті до +31 градуса.

В центральній частині країни очікуються грози, зливи і град. Нічна температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29 до +34 градусів.

У Києві 2 липня пройдуть грозові дощі. Вночі температура повітря опуститься до +20 +22 градусів, вдень очікується від +27 до +29 градусів.

Погода в Україні 2 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз на початок липня.

А також розповідали про те, що спека в Україні у вівторок, 2 липня, досягне +39 градусів.