Накриє сильними грозами: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні у суботу, 11 травня, очікується несприятлива, синоптики попереджають про те, що всю територію України накриє сильними дощами та грозами.

Погода на сході країни 11 травня очікується найтепліша, однак протягом дня там пройдуть сильні дощі з грозами. Вночі температура повітря складе +7 +9 градусів, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

У південних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Вночі температура повітря +10 +12 градусів, вдень +16 +19 градусів, в Одесі прохолодніше, +15 +17 градусів. У Криму також очікується гроза. Вночі +8 +10 градусів, вдень +17 +19 градусів.

На півночі країни буде тепло, але пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень очікується +17 +19 градусів.

Західні області також накриє дощами з грозами. Нічна температура повітря +6 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +16 +18 градусів, в Ужгороді до +20 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі +8 +10 градусів, вдень очікується +16 +19 градусів.

У Києві 11 травня буде хмарно, дощ пройде вночі, а також вдень, місцями сильний. Нічна температура повітря +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів.

Погода в Україні 11 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик засмутила прогнозом погоди на тиждень.

А також розповідали про те, що синоптик порадувала українців потеплінням.