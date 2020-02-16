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Накриє потужна хвиля: названа дата сильної магнітної бурі у березні

STYLERЖиття    16.02.2020 - 18:31
Накриє потужна хвиля: названа дата сильної магнітної бурі у березні
Магнітна буря в березні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Магнітна буря в березні стане однією з найсильніших у 2020 році

Магнітна буря в березні 2020 року може стати однією з найсильніших магнітних бур у році. У першому весняному місяці очікується кілька невеликих магнітних ударів і одна справжня геомагнітна буря. Коли та кому варто приготуватися до погіршення самопочуття – у матеріалі Styler.

Магнітна або геомагнітна буря – це сильні коливання геомагнітного поля Землі, які викликають потоки сонячного вітру.

Як повідомляють фахівці Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), в найближчий місяць невеликі коливання варто очікувати 26 лютого і 5 березня, а ось 4 березня на Землю обрушиться сильний удар, який класифікується як екстремальна сильна буря G5.

Накриє потужна хвиля: названа дата сильної магнітної бурі у березні

Магнітна буря в березні 2020 року

Такий метеоудар може відбитися на здоров'я і стан тих людей, які не схильні до впливу геомагнітного поля. Фахівці відзначають, що в такі дні можуть з'явитися сильні головні болі, дратівливість, загальне погіршення самопочуття, безсоння.

У групі ризику знаходяться люди з підвищеною метеочутливістю, хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, психоемоційні нестабільні люди.

У дні сильних магнітних бур фахівці рекомендують уникати стресів і надмірних навантажень, більше гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися, пити багато води та висипатися. Варто обмежити вживання алкогольних напоїв і не вплутуватися в конфліктні ситуації. По можливості, цей день варто присвятити відпочинку і відмовитися від далеких поїздок.

Головний біль і безсоння забезпечені: Землю накриє магнітна буря На Землю обрушаться потужні магнітні бурі: коли чекати ударів
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