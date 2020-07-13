Нарешті: зірка "Дизель Шоу" приголомшила фото з пологового будинку

Вікторія Булітко з "Дизель Шоу" здивувала фанатів цікавим знімком (фото: instagram.com/bulitka)

Вікторія Булітко здивувала шанувальників раптовим фото з пологового будинку

Зірка "Дизель Шоу" і учасниця "Танців з зірками" Вікторія Булітко шокувала шанувальників фотографією... з пологового будинку. Так, актриса виставила в Instagram знімки з немовлям і своїм колегою Сашком Бережком.

"Ну, нарешті", - написала Вікторія у публікації з фотографіями з нібито виписки із пологового будинку.

Вікторія Булітко показала фото з пологового будинку (фото: instagram.com/bulitka)

Шанувальники зірки дуже здивувалися таким знімкам. Деякі подумали, що актриса стала мамою, а хтось просто не зрозумів, що відбувається.

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Але, як виявилося, фото були зроблені для ситкому "Вижити за будь-яку ціну", в якому знімається Віка та Сашко, і прем'єра другого сезону якого запланована на осінь.

"У нових сезонах реквізитори доповнюють і покращують інтер'єр. Наша серіальна квартира, як справжня, обростає новими декораціями та деталями. Ці фото будуть стояти в рамках, як спогади про дні народження Льошки. Вони вийшли такими яскравими та натуральними, що я не втрималася та поділилася ними з шанувальниками!" - зізналася сама Булітко.

До речі, це не єдина зміна у декораціях "Вижити за будь-яку ціну". Також у Бережків у нових серіях з'явиться великий кумедний портрет батьків Віки і додасться нова локація - квартира Єгора.

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